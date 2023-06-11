Евакуювалися з лівого берега. Окупанти обстріляли човен з людьми у Херсонській області

"Армія РФ атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега в Херсонській області. Вони відкрили вогонь у спини цивільним", - повідомив він.

Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення.

"Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених", - додав Єрмак.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС і звинуватили в цьому Україну. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Крім цього, армія РФ ускладнює евакуацію населення. Окупанти обстрілюють Херсон і область і не дають постраждалим безпечно врятуватися. Водночас загарбники забороняють і відмовляються евакуювати жителів лівого берега Херсонської області, яка окупована росіянами.

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