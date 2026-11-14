Евакуйовані з Олешків проходять реабілітацію на Закарпатті та розповідають про окупацію

Люди розповідають про важкі умови життя під російською окупацією, постійні атаки та брак найнеобхіднішого.

За словами представників омбудсмена, евакуйовані пережили роки страху, атаки безпілотників, відсутність електрики, газу, продуктів та доступу до повноцінної медичної допомоги.

Серед врятованих – чоловік, який у травні отримав тяжкі травми ніг внаслідок атаки російського дрону. Через відсутність електрики та необхідного обладнання у лікарні Олешок йому наклали гіпс без повноцінного обстеження.

Незважаючи на тривале лікування вдома, переломи так і не зрослися. Наразі чоловік проходить обстеження на Закарпатті та готується до операції.

Ще одна евакуйована – жінка, яка п'ять років прожила в окупації разом із батьками. Незважаючи на тиск, вона відмовилася одержувати російський паспорт.

Через брак продуктів сім'я виживала завдяки овочам із власного городу. Зокрема, люди навіть виготовляли муку з кабачків. Наразі жінку поселили в одному із санаторно-лікувальних закладів області, де їй забезпечили триразове харчування.

Як допомагають евакуйованим

На Закарпатті переселенцям допомагають поновити документи, оформити статус внутрішньо переміщених осіб та укласти декларації із сімейними лікарями.

Також люди проходять медичні обстеження та реабілітацію, зокрема психологічну.

11 листопада у оновленому місці тимчасового проживання на Закарпатті розмістили групу евакуйованих мешканців Олешок.

Гуманітарну операцію з їхнього порятунку організували за координації Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та за посередництва міжнародних партнерів, зокрема першої леді США Меланії Трамп.