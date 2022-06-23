Надо ли эвакуироваться из Харькова: в ОВА дали четкий ответ

Выезжать или нет?

"Что касается эвакуации, то сейчас такой необходимости нет, военная обстановка тяжелая, но полностью контролируемая. Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном направлении и Изюмском. Поэтому говорить, что для города Харькова нужна эвакуация не приходится. Это абсолютно преждевременно и необоснованно", - говорит глава области.

Ходить по улицам опасно

Вместе с тем, как отметил Синегубов, находиться на улицах Харькова действительно опасно.

"Поэтому мы призываем людей прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и находиться в этот момент в укрытиях", - призвал глава ОВА.

Отметим, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что каждый житель должен принять решение об эвакуации из города.

Напомним, последнюю неделю обстрелы российскими войсками Харькова и области усилились. Враг продолжает бить из артиллерии и РСЗО. На фоне чего власти дали ответ, остановят ли в городе транспорт из-за опасности.

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