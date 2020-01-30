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Эвакуированных американцев из Китая отправят на военную базу

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 11:48
Эвакуированных американцев из Китая отправят на военную базу
Иллюстративное фото (twiter.com / xinyanyu)

Американцы будут проходить целый ряд обследований из-за коронавируса

Эвакуированных граждан США, которые заразились коронавирусом, из Уханя отправят на военную базу в Калифорнии. Об этом сообщает "Голос Америки".

Из-за коронавируса 195 граждан США будут обследовать до 72 часов на военной базе Марч.

"Эти люди не находятся под федеральным карантином. Я лично поговорил с ними после того, как они вышли из самолета и пересмотрел результаты первой проверки. Они рады тому, что находятся здесь. Они очень охотно отвечали на все вопросы", - прокомментировал доктор Кристофер Брэйди, заместитель директора Национального центра и природно-очаговых инфекционных болезней в составе CDC.

Эвакуированные американцы, будут проходить еще целый ряд обследований, включая сдачу анализов крови на наличие вируса, сообщили представители CDC.

Напомним, в правительстве Китая назвали дату, когда распространение коронавируса пойдет на спад.

Добавим также, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

Также первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован уже в Индии.

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