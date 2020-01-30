Евакуйованих американців з Китаю відправлять на військову базу

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Американці будуть проходити цілий ряд обстежень через коронавірус

Евакуйованих громадян США, які заразились коронавірусом, із Уханю відправлять на військову базу Каліфорнії. Про це повідомляє "Голос Америки".

Через коронавірус 195 громадян США обстежуватимуть до 72 годин у військовій базі Марч.

"Ці люди не перебувають під федеральним карантином. Я особисто поговорив з ними після того, як вони вийшли з літака і переглянув результати їх першої перевірки. Вони раді тому, що знаходяться тут. Вони дуже охоче відповідали на всі питання", - прокоментував доктор Крістофер Брейді, заступник директора Національного центру і природно-вогнищевих інфекційних хвороб в складі CDC.

Евакуйовані американці, будуть проходити ще цілий ряд обстежень, включаючи здачу аналізів крові на наявність вірусу, повідомили представники CDC.

Нагадаємо, в уряді Китаю назвали дату, коли поширення коронавірусу піде на спад.

Додамо також, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

Також перший випадок зараження коронавірусом 2019-nCoV зареєстрований вже в Індії.