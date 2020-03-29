Эвакуированные из-за границы украинцы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию

Все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам Зеленского, сейчас решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта.

"Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию", - отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций.

"Ими (локациями для обсервации, - ред.), в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - добавил президент .

Напомним, ранее сообщалось, что с 27 марта Украина полностью закрыла границу.

Отметим, по состоянию на вечер 29 марта в Украине уже зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, 10 из них - летальные.