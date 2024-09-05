Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська

Ситуація у Покровську

Покровськ - це прифронтове місто у Донецькій області. Цей район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Там відбувається найбільше боїв.

Місцева влада закликала місцеве населення до термінової евакуації, оскільки ворог наближається до міста. Раніше у Покровську та сусідніх населених пунктах оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни підійшли за вісім кілометрів до Покровська.

Що відбувається у прифронтову Покровську - у репортажі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.