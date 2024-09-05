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Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська

Фото: з Покровська не їхатимуть евакуаційні потяги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З прифронтового Покровська Донецької області більше не відправлятимуться евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мирноградську міську військову адміністрацію у Facebook.

Як зазначається, у звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасована.

Починаючи з 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних потягів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.

Варто додати, що відстань між Покровськом та Павлоградом становить понад 100 кілометрів.

 

Ситуація у Покровську

Покровськ - це прифронтове місто у Донецькій області. Цей район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Там відбувається найбільше боїв.

Місцева влада закликала місцеве населення до термінової евакуації, оскільки ворог наближається до міста. Раніше у Покровську та сусідніх населених пунктах оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни підійшли за вісім кілометрів до Покровська.

Що відбувається у прифронтову Покровську - у репортажі РБК-Україна.

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УкрзалізницяДонецька областьПокровськЕвакуація