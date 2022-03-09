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Эвакуация из Сум продолжится 9 марта, - ОП

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Среда 09 марта 2022 10:08
Эвакуация из Сум продолжится 9 марта, - ОП Фото: эвакуация из Сум продолжится 9 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В среду, 9 марта, продолжится эвакуация из Сум - с 9.00 до 21.00 будет работать гуманитарный коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"К эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне частным авто", - отметил он.

Водителей просят забирать с собой максимальное количество людей.

Заместитель руководителя Офиса президента также напомнил, что во вторник, 8 марта, состоялось два этапа эвакуации из Сум, которые завершились успешно.

"Около 5 000 человек и более 1 000 частных авто уже в безопасности", - подчеркнул он.

Людей эвакуировали двумя колоннами автобусов (всего - 61 автобус), которые прибыли на Полтавщину. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.

Тимошенко также отметил, что по желанию люди смогут остаться в Полтаве, или продолжить эвакуацию во Львов. Так, в частности, 1 100 иностранных студентов продолжат эвакуацию из Полтавы поездом во Львов.

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