Эвакуация из Сум. Оккупанты открыли хаотичную стрельбу и скрылись, - глава ОВА
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по маршруту следования "зеленого коридора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Как сообщает глава ОВА, на выезде из Сум не было боя или перестрелки. Оккупанты выехали на своей технике и открыли хаотичную стрельбу.
"Была стрельба на выезде из Сум. Это не был бой, не была перестрелка. Это шла техника РФ в сопровождении танка, а на броне сидели люди. Они вели свою артиллерию. А когда увидели наш блокпост, то открыли хаотичную стрельбу, по полю, по деревьям, в небо", - сообщил Живицкий.
Он добавил, что оккупанты уехали, а эвакуация населения продолжается.
"Испугались и ушли в сторону объездной. Сейчас ситуация по трассе спокойная. Зеленый коридор как был, так и есть. Формируются колонны из частных автомобилей", - сказал глава ОВА.
Он попросил забирать по дороге женщин и детей, если будет такая возможность. И сохранять спокойствие.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали о том, что эвакуация из Сум приостановлена - по маршруту зеленого коридора началась стрельба.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.