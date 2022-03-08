ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из Сум. Оккупанты открыли хаотичную стрельбу и скрылись, - глава ОВА

Новина українською →
Сумы, Вторник 08 марта 2022 13:59
Эвакуация из Сум. Оккупанты открыли хаотичную стрельбу и скрылись, - глава ОВА Фото: Эвакуация из Сум 8 марта (t.me4)
Автор: Анна Шиканова

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по маршруту следования "зеленого коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Как сообщает глава ОВА, на выезде из Сум не было боя или перестрелки. Оккупанты выехали на своей технике и открыли хаотичную стрельбу.

"Была стрельба на выезде из Сум. Это не был бой, не была перестрелка. Это шла техника РФ в сопровождении танка, а на броне сидели люди. Они вели свою артиллерию. А когда увидели наш блокпост, то открыли хаотичную стрельбу, по полю, по деревьям, в небо", - сообщил Живицкий.

Он добавил, что оккупанты уехали, а эвакуация населения продолжается.

"Испугались и ушли в сторону объездной. Сейчас ситуация по трассе спокойная. Зеленый коридор как был, так и есть. Формируются колонны из частных автомобилей", - сказал глава ОВА.

Он попросил забирать по дороге женщин и детей, если будет такая возможность. И сохранять спокойствие.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что эвакуация из Сум приостановлена - по маршруту зеленого коридора началась стрельба.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать