Эвакуация из Мариуполя продолжится сегодня: где посадка на автобусы

Украинская сторона сегодня, 21 апреля продолжит эвакуацию из Мариуполя. Автобусы в сторону подконтрольной территории отправятся во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас едут на Васильевку. Конечный пункт - Запорожье.

"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00", - добавила Верещук.