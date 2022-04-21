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Эвакуация из Мариуполя продолжится сегодня: где посадка на автобусы

Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона сегодня, 21 апреля продолжит эвакуацию из Мариуполя. Автобусы в сторону подконтрольной территории отправятся во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас едут на Васильевку. Конечный пункт - Запорожье.

"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00", - добавила Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона готова безо всяких условий провести мирные переговоры с Россией в осажденном Мариуполе.

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Мариупольэвакуация