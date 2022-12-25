Евакуація з Маріуполя була неможлива, тому що росіяни не хотіли цього, - Когут

"З початку березня міська влада намагалась прорватись в місто з евакуаційними колонами. Але вони не змогли це зробити. Росіяни все робили продумано, за планом - вони працювали на дестабілізацію ситуації. Я думаю, евакуація з міста була неможлива, тому що росіяни не хотіли цього. Їм потрібна була дестабілізація, їм потрібні були люди всередині міста, щоб тримати всіх в заручниках. Ніяких домовленостей з росіянами не було", - зазначив Когут.

За його словами, маріупольці до останнього не вірили, що у 21 столітті можна розв’язати таку війну, просто брати і знищувати людей і ціле місто.

"Приведу приклад, як ми намагались зробити першу успішну евакуацію на початку березня. Отримали повідомлення, що Київ погодив з Москвою евакуаційний коридор. Ми визначили два місця, де будуть збиратися люди, знайшли автобуси. За декілька хвилин до початку руху евакуаційної колони я вирішив особисто перевірити, чи можна виїхати. Сів з колегами в машину, але за 100 метрів ми потрапили під такий ворожий вогонь", - додав він.