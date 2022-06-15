Эвакуация в Луганской области: сколько еще удалось вывезти людей из-под обстрелов

В Луганской области, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, удалось эвакуировать 52 человека. Их вывезли из Лисичанска и Приволья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, люди понимают, что могут оказаться в ловушке россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины.

"Правда, например, до почти разрушенного Приволья с каждым днем добираться все сложнее. Впрочем, и волонтеры, и полицейские, и спасатели делают все возможное, чтобы спасти жителей области. Вчера вторую жизнь получили еще 52 человека. Это жители Лисичанска и Приволья", - написал Гайдай.

Напомним, что российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать до Северодонецка.

Ранее сообщалось, что на территории северодонецкого завода "Азот", который контролируют украинские войска, находятся около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей.

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