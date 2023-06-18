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Евакуація з Авдіївки. Протягом останніх днів знайшли ще трьох дітей

Фото: в Авдіївці знаходитьсяя три дитини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Авдіївці Донецької області знайшли ще трьох дітей. Найближчим часом планується їх евакуація.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Барабаша, 16 червня було знайдено шестирічну дівчинку, яка разом з матір'ю мали евакуюватися до Дніпропетровської області ще два місяці тому.

Наступного дня в місті було знайдено ще одну дитину. Наразі ж голова МВА має відомості й про третю дитину в Авдіївці, яка знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів.

"99 відсотків, що вивеземо цих дітей", - додав Барабаш.

Окрім того, голова МВА уточнив, що у місті залишаються 1728 людей, серед яких до десяти відсотків молоді.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Авдіївці проживало близько 33 тисяч осіб.

Примусова евакуація в зонах бойових дій

З початку квітня цього року в Україні вирішили примусово евакуйовувати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

В Донецькій області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи", які забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Однак попри намагання влади зберегти життя дітей та вивезти їх в безпечні регіони України, деякі батьки все ж відмовляються виїжджати з області та навіть переховують дітей.

Ми повідомляли, що наприкінці березня правоохоронці вмовляли жінку з 5-місячною дитиною евакуюватись з Авдіївки, однак вона навідріз відмовилась від допомоги. Наступного ж дня російські військові здійснили черговий обстріл міста. Внаслідок чого дитина отримала поранення й загинула.

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АвдіївкаВійна Росії проти України