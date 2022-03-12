Эвакуация 12 марта. Людей вывозят из Бучи, Гостомеля, Сум и других городов, - ОП

"20 автобусов из Бучи прибыли до Белогородки. Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - отметил Тимошенко.

В Белогородку также прибыли автобусы и из Гостомеля. Переселенцам из этого города предложили помощь и дальнейшую логистику.

Кроме этого, в Белогородку прибыли 40 автобусов из Немешаева и Микуличей. Переселенцы из этих двух населенных пунктов отправляются дальше в Киев.

Также 79 автобусов для эвакуации и два авто с гуманитарным грузом отправились из Лохвицы в Сумы, проинформировал Тимошенко. Часть жителей Сум удалось доставить в безопасное место.

В Запорожье сформирована колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей из Мариуполя, эту колонну сопровождают священники.

Что касается Мариуполя, то, как отметил заместитель председателя ОП, "много усилий возложено на то, чтобы коридор сегодня заработал и люди получили помощь".