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Эвакуационную колонну из Энергодара разблокировали, она двинулась на Запорожье

Автор: Сергей Новиков

Российские войска в Васильевке Запорожской области разблокировали эвакуационную колонну из Энергодара. Она уже двинулась на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Дмитрий Орлова.

"Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение в Запорожье", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска заблокировали колонну с гуманитарной помощью для Энергодара и не пропускали ее через Васильевку.

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