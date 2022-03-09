Эвакуационную колонну из Энергодара разблокировали, она двинулась на Запорожье

Российские войска в Васильевке Запорожской области разблокировали эвакуационную колонну из Энергодара. Она уже двинулась на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Дмитрий Орлова.

"Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение в Запорожье", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска заблокировали колонну с гуманитарной помощью для Энергодара и не пропускали ее через Васильевку.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.