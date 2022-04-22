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Для эвакуации из Мариуполя требуется один ясный день прекращения огня, - Бойченко

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Донецкая область, Пятница 22 апреля 2022 16:36
Для эвакуации из Мариуполя требуется один ясный день прекращения огня, - Бойченко Фото: Вадим Бойченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о главной предпосылке для эвакуации мирных жителей с заблокированного завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Руководитель города заявил, что для спасения гражданских требуется "один четкий день прекращения огня". Однако, по словам Бойченко, войска РФ постоянно нарушают договоренности о гуманитарных коридорах.

"Позавчера мы планировали открыть путь эвакуации, к которому могли присоединиться эти люди. Но российские войска не остановили наступление и обстреливали завод, а мы не смогли вывести людей оттуда", – рассказал мэр.

Бойченко добавил, что, по оценкам властей, жертвами российского вторжения стали ориентировочно 20 тысяч мирных жителей. Кроме того, 90% построек Мариуполя разрушены.

Напомним, что глава Евросовета Мишель позвонил Путину с предложением открыть выход из Мариуполя.

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