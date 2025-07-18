ЕВА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення УЗ до бюджету

"Проблема збитковості пасажирських перевезень є критичною вже багато років. У 2024 році збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, а у 2025 році, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас в середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише близько 40% витрат", - наголосили в EBA.

В Асоціації нагадали, що наразі ці збитки УЗ покриває коштом вантажних перевезень - шляхом крос-субсидування. Проте таку практика є економічно невиправданою, не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі.

"Підхід перехресного субсидування перекладає компенсаційні витрати на вантажовласників, тим самим створюючи для них додаткове фінансове навантаження. Це, своєю чергою, негативно впливає на конкурентоспроможність і обсяги вантажних перевезень та, відповідно, гальмує розвиток галузі в цілому. До того ж, європейська модель ринку залізничних перевезень взагалі не передбачає крос-субсидування між пасажирським та вантажним сегментами", - наголосили в EBA.

Найбільш доцільно, зважаючи на соціальну важливість збереження доступних перевезень для населення та негативний економічний вплив наявного підходу крос-субсидування, EBA вважає запровадити субсидування пасажирських перевезень з державного бюджету.

"Європейська Бізнес Асоціація закликає Міністерство розвитку громад та територій - підготувати та подати до Мінфіну бюджетний запит на компенсацію прогнозованих збитків Укрзалізниці у 2026 році від пасажирських перевезень, а Міністерство фінансів - розглянути можливість включити відповідні видатки до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", - кажуть в Асоціації.

Там підкреслюють, що запровадження прозорої та передбачуваної системи фінансування пасажирських перевезень сприятиме розвитку ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі, що відповідатиме інтересам держави та сприятиме сталому розвитку залізничного транспорту", - резюмували у EBA.