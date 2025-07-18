ЕВА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення УЗ до бюджету

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулась до віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олександра Кулеби. Просить передбачити у Державному бюджеті на 2026 рік видатки для відшкодування збитків "Укрзалізниці", пов’язаних із пасажирськими перевезеннями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації.
"Проблема збитковості пасажирських перевезень є критичною вже багато років. У 2024 році збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, а у 2025 році, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас в середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише близько 40% витрат", - наголосили в EBA.
В Асоціації нагадали, що наразі ці збитки УЗ покриває коштом вантажних перевезень - шляхом крос-субсидування. Проте таку практика є економічно невиправданою, не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі.
"Підхід перехресного субсидування перекладає компенсаційні витрати на вантажовласників, тим самим створюючи для них додаткове фінансове навантаження. Це, своєю чергою, негативно впливає на конкурентоспроможність і обсяги вантажних перевезень та, відповідно, гальмує розвиток галузі в цілому. До того ж, європейська модель ринку залізничних перевезень взагалі не передбачає крос-субсидування між пасажирським та вантажним сегментами", - наголосили в EBA.
Найбільш доцільно, зважаючи на соціальну важливість збереження доступних перевезень для населення та негативний економічний вплив наявного підходу крос-субсидування, EBA вважає запровадити субсидування пасажирських перевезень з державного бюджету.
"Європейська Бізнес Асоціація закликає Міністерство розвитку громад та територій - підготувати та подати до Мінфіну бюджетний запит на компенсацію прогнозованих збитків Укрзалізниці у 2026 році від пасажирських перевезень, а Міністерство фінансів - розглянути можливість включити відповідні видатки до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", - кажуть в Асоціації.
Там підкреслюють, що запровадження прозорої та передбачуваної системи фінансування пасажирських перевезень сприятиме розвитку ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі, що відповідатиме інтересам держави та сприятиме сталому розвитку залізничного транспорту", - резюмували у EBA.
Раніше у Мінрозвитку вже заявляли, що субсидування пасажирського напряму "Укрзалізниці" за рахунок вантажних перевезень суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна вже найближчим часом.
Як повідомлялось, державний монополіст УЗ збирається запровадити коефіцієнти до тарифів, які будуть залежати від напряму руху вантажів. Для порту "Південний", який розташований найближче по середній відстані транспортування, коефіцієнт становитиме 1.09, для Чорноморська і Одеси - 1.05-1.08. А для дунайських портів, логістика до яких найдовша, тариф хочуть залишити без змін.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" також запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту.
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