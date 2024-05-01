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EVA увійшла до ТОП-15 незламних компаній-роботодавців України

 

Лінія магазинів EVA увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців, представленого наприкінці квітня 2024 року.

Упорядкувало та видало ренкінг видання Dsnews. До нього включені компанії, що представляють різні сфери: національний поштовий оператор «Укрпошта» та залізничний перевізник «Укрзалізниця», банк «ПУМБ», гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» та промислова компанія «Інтерпайп», група енергокомпаній Yasno, фармацевтична компанія «Дарниця», оператор електронних комунікацій «Київстар» тощо. Серед гравців ринку ритейлу в переліку названі EVA, INTERTOP, NOVUS та АТБ.

Учасників добирали за численними критеріями, зокрема:

  • гарантування безпеки співробітників, в т. ч. в умовах воєнних ризиків;
  • збереження робочих місць, гідні умови праці, підвищення зарплат з урахуванням інфляції;
  • допомога колегам у лавах Сил оборони;
  • забезпечення реінтеграції ветеранів на роботі та допомога їхнім родинам;
  • піклування про психологічне здоров’я співробітників;
  • піклування про розвиток компетенцій та створення можливостей для кар’єрного зростання;
  • підтримка співробітників у складних життєвих обставинах.

Також упорядники звертали увагу на кількість наданих компаніями робочих місць, згідно зі свіжим рейтингом Opendatabot, де серед ТОП-10 роботодавців України у 2024 році перераховані чотири учасники нинішнього ренкінгу, в т. ч. EVA.  

«Головною для EVA завжди була і залишається команда. Бо саме працівники – це носії корпоративних цінностей та компетенцій, які роблять компанію такою, якою вона є – лідером, драйвером інновацій, найбільшим гравцем у своєму сегменті. Ми хочемо, щоб якомога більше людей змогли розкрити себе в EVA та посилити нашу команду», – зазначила HR-директорка ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA) Інна Печериця.

Наразі загальна кількість працівників EVA – понад 14 тис. людей. В умовах повномасштабного вторгнення компанія продовжує розвиток. Нові вакансії з’являються у зв’язку з відкриттям магазинів та запуском амбітних проєктів. Зокрема EVA вкладає значні ресурси у власні розробки і щороку закриває десятки IT-вакансій.

У EVA постійно на зв’язку зі співробітниками та співробітницями, які захищають Україну в складі Сил оборони. Компанія відгукується на їхні запити щодо обладнання та амуніції. Також бізнес працює над проєктами реінтеграції ветеранів та психологічної підтримки своїх працівників.

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