В ЕВА розповіли, як потрібно відновлювати будівництво в Україні: у профільному комітеті зацікавились

В Європейській бізнес асоціації озвучили своє бачення того, що у 2023 році необхідно для ефективного відновлення економіки України попри активні воєнні дії. Воно охоплює майже 20 сфер економіки і містить практичні рекомендації по кожній з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Йдеться про конкретні пункти, реалізація яких підсилить відновлювальний потенціал України і буде сприяти не просто відбудові, а створенню більш якісної інфраструктури, житла і загалом життя", - наголосила Шуляк.

За її словами, для будівельної галузі список рекомендацій складається з більш ніж 20 пунктів. Найбільш "болючі" питання наступні:

Розробка та впровадження механізму страхування воєнних/інвестиційних ризиків. Наразі будівельна галузь потребує значної кількості інвестицій. Але в умовах війни інвестори не готові інвестувати в українську нерухомість через високий ступінь ризиків. Об‘єкт може бути знищений, пошкоджений, або опинитися в окупації. Тому потрібен спеціальний механізм страхування воєнних ризиків.

Недобудови та довгобуди, ризик яких в умовах війни збільшується. Тому необхідно на національному та регіональному рівні впровадити практику суперфіцію (коли замовник будівництва отримує від власника земельної ділянки право користування нею) для відбудови об’єктів нерухомості за умови швидкого переходу права власності від об‘єкту, який не може вчасно виконати свої зобов’язання.

Законом введено поняття «програма комплексного відновлення області, території, територіальної громади (її частини)». Це обласна або місцева програма відновлення територій, яка визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення. Тому головам обласних адміністрацій і ОМС необхідно активізувати процес підготовки до розроблення програм комплексного відновлення і імплементувати їх.

Створення нормативних та технічних передумов впровадження містобудівного кадастру державного рівня, в який інтегровано всі інші містобудівні кадастри та реєстри. Також важливо забезпечити автоматичну видачу містобудівних умов та обмежень з допомогою програмних засобів містобудівного кадастру. Це забезпечить публічність та прозорість містобудівної документації та здійснення реєстраційно-дозвільних процедур.

Через війну величезна кількість українців була змушена переїхати зі своїх домівок. Тому побудова доступного житла для них має стали важливим пунктом відбудови. Втім, в умовах постійних обстрілів ворожими ракетами об’єктів енергетики стоїть гостро питання оптимального використання енергоресурсів. Його необхідно врахувати при будівництві. Тому житло вкрай важливо будувати не лише доступним, а й енергоефективним.

Складна система отримання дозвільних процедур у сфері будівництва об’єктів, спрямованого на відновлення України. Його необхідно спростити: у випадку, якщо до складу комплексу за єдиною проектно-кошторисною документацією належать об’єкти, що віднесені до різних класів наслідків, потрібно встановити можливість отримання дозволу на виконання будівельних робіт на окремі об’єкти такого комплексу.

Суб’єкти господарювання, у яких сплинув термін дії ліцензії, зараз не можуть її отримати через відсутність підзаконного акту. Тому важливо внести зміни у відповідний закон - скасувати вимогу щодо ліцензування будівництва об’єктів за класом наслідків СС2 та СС3.

Після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення зараз замовник може виконувати підготовчі роботи після повідомлення органу державного архітектурно-будівельного контролю. Тому потрібно визначити вичерпний перелік підготовчих робіт, які можуть виконуватись до отримання дозволу.

"Це далеко не весь список необхідних змін. На часі також створення інфраструктури для оцінки відповідності будівельної продукції вимогам Регламенту No305/2011, спрощення процедури залучення іноземних фахівців до робіт в Україні, створення та імплементація ефективного підходу до планування, спрямованого на забезпечення максимальної кількості укриттів та багато іншого", - підсумувала Шуляк.