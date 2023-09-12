В ЕВА рассказали, как нужно возобновлять строительство в Украине: в профильном комитете заинтересовались

В Европейской бизнес ассоциации озвучили свое видение того, что в 2023 году необходимо для эффективного восстановления экономики Украины, несмотря на активные военные действия. Оно охватывает около 20 сфер экономики и содержит практические рекомендации по каждой из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Речь идет о конкретных пунктах, реализация которых усилит восстановительный потенциал Украины и будет способствовать не просто восстановлению, а созданию более качественной инфраструктуры, жилья и в целом жизни", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, для строительной отрасли список рекомендаций состоит из более 20 пунктов. Наиболее "болезненные" вопросы следующие:

Разработка и внедрение механизма страхования военных/инвестиционных рисков. В настоящее время строительная отрасль нуждается в значительном количестве инвестиций. Но в условиях войны инвесторы не готовы инвестировать в украинскую недвижимость из-за высокой степени рисков. Объект может быть уничтожен, поврежден или оказаться в оккупации. Поэтому требуется специальный механизм страхования военных рисков.

Недостройки и долгострои, риск которых в условиях войны увеличивается. Поэтому необходимо на национальном и региональном уровне внедрить суперфицию практику (когда заказчик строительства получает от собственника земельного участка право пользования ею) для восстановления объектов недвижимости при условии быстрого перехода права собственности от объекта, который не может своевременно выполнить свои обязательства.

Законом введено понятие «программа комплексного восстановления области, территории, территориальной общины (ее части)». Это областная или местная программа восстановления территорий, определяющая основные пространственные, градостроительные и социально-экономические приоритеты политики восстановления. Поэтому главам областных администраций и ОМС необходимо активизировать процесс подготовки к разработке программ комплексного обновления и имплементировать их.

Создание нормативных и технических предпосылок для внедрения градостроительного кадастра государственного уровня, в который интегрированы все другие градостроительные кадастры и реестры. Также важно обеспечить автоматическую выдачу градостроительных условий и ограничений с помощью программных средств градостроительного кадастра. Это обеспечит публичность и прозрачность градостроительной документации и регистрационно-разрешительных процедур.

из-за войны огромное количество украинцев было вынуждено переехать из своих домов. Поэтому построение доступного жилья для них должно стать важным пунктом восстановления. Впрочем, в условиях постоянных обстрелов вражескими ракетами объектов энергетики стоит остро вопрос оптимального использования энергоресурсов. Его нужно учитывать при строительстве. Поэтому жилье очень важно строить не только доступным, но и энергоэффективным.

Сложная система получения разрешительных процедур в сфере строительства объектов, направленных на восстановление Украины. Его необходимо упростить: в случае, если в состав комплекса по единой проектно-сметной документации входят объекты, отнесенные к разным классам последствий, нужно установить возможность получения разрешения на выполнение строительных работ на отдельные объекты такого комплекса.

Субъекты хозяйствования, у которых истек срок действия лицензии, сейчас не могут ее получить из-за отсутствия подзаконного акта. Поэтому важно внести изменения в соответствующий закон – отменить требование по лицензированию строительства объектов по классу последствий СС2 и СС3.

После получения права на земельный участок и в соответствии с его целевой назначением сейчас заказчик может выполнять подготовительные работы после уведомления органа государственного архитектурно-строительного контроля. Поэтому следует определить исчерпывающий перечень подготовительных работ, которые могут выполняться до получения разрешения.

"Это далеко не весь список необходимых изменений. В настоящее время также создание инфраструктуры для оценки соответствия строительной продукции требованиям Регламента No305/2011, упрощение процедуры привлечения иностранных специалистов к работам в Украине, создание и имплементация эффективного подхода к планированию, направленного на обеспечение максимального количества укрытий и многое другое", - подытожила Шуляк.