ЕВА поблагодарила правительство за конструктивный диалог с бизнесом

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В частности, в ассоциации выразили благодарность Денису Шмыгалю, Государственной налоговой службе и Новой таможни

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) поблагодарила украинским государственным органам власти, которые на связи почти 24/7 и проявляют готовность не только слушать проблемы, но и принимать оперативные меры для их решения. Об этом говорится в обращении ассоциации на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Сегодня эта готовность приобретает новое значение не только для комфорта ведения бизнеса и проведения необходимых реформ, но и для выживания как людей, так и бизнеса", - отметили в ЕВА.

В частности, в ассоциации выразили благодарность за работу премьер-министру Денису Шмыгалю, Государственной налоговой службе под руководством Сергея Верланова и Новой таможни Максима Нефедова.

Так, таможню поблагодарили за оперативное информирование относительно работы пунктов пропуска на границе, наличии очередей и оперативное урегулирование вопросов бизнеса в режиме почти 24/7. Государственной налоговой службе - за рассмотрение обращений относительно блокирования налоговых накладных с НДС и предоставление оперативных разъяснений по проблемным вопросам налогоплательщиков.

"В целом хотим поблагодарить весь Кабинет министров Украины, который оперативно перешел на электронный формат коммуникации с нами. Только вместе, сотрудничая конструктивно мы достойно преодолеем этот чрезвычайно непростой период как для каждого из нас, так и для государства", - добавили в обращении.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждений.