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ЕВА подякувала уряду за конструктивний діалог з бізнесом

Новини » Економіка     08.04.2020 - 12:43
ЕВА подякувала уряду за конструктивний діалог з бізнесом
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зокрема, в асоціації висловили вдячність Денису Шмигалю, Державній податковій службі та Новій митниці

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) подякувала українським державним органам влади, які на зв’язку майже 24/7 і проявляють готовність не лише слухати проблеми, а й вживати оперативних заходів для їх вирішення. Про це йдеться у звернені асоціації на сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Сьогодні ця готовність набуває нового значення, не лише для комфорту ведення бізнесу і проведення необхідних реформ, але й для виживання - як людей, так і бізнесу", - зазначили в ЕВА.

Зокрема, в асоціації висловили вдячність за роботу прем'єр-міністру Денису Шмигалю, Державній податковій службі за керівництвом Сергія Верланова та Новій митниці Максима Нефьодова.

Так, митниці подякували за оперативне інформування щодо роботи пунктів пропуску на кордоні, наявності черг та оперативне врегулювання питань бізнесу в режимі майже 24/7. Державній податковій службі - за розгляд звернень щодо блокування податкових накладних з ПДВ та надання оперативних роз’яснень по проблемним питанням платників податків.

"В цілому хочемо подякувати всьому Кабінет міністрів України, який оперативно перейшов на електронний формат комунікації з нами. Лише разом, співпрацюючи конструктивно ми достойно подолаємо це надзвичайно непростий період як для кожного з нас, так і для держави", - додається у звернені.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними й такими, що не находять підтверджень.

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Новини України митницяЕвропейская бизнес ассоциацияДПСДенис Шмигаль
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