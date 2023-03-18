EUROFER закликав посилити санкції проти експорту російської металопродукції до Євросоюзу
Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) виступила за посилення санкцій проти експорту російської металопродукції та залізорудної сировини до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора EUROFER Акселя Еггерта.
"Я обговорював санкції проти експорту російської сталі та сировини до ЄС з українським бізнесом і з Метінвестом зокрема. Мова йде про 40 сировинних матеріалів, що надходять з Росії та України до металургійної промисловості ЄС. Ми маємо допомогти. Це дуже важливо - допомогти Україні вийти з цієї жахливої ситуації, а в Європі знову запанував мир", - сказав Еггерт.
За словами Еггерта, санкції, які спочатку стосувалися експорту понад 5 млн тонн російської металопродукції, а потім напівфабрикатів та залізорудної сировини, впливають і на роботу компаній-членів асоціації, яким у цих складних умовах потрібно знайти ресурси для виробництва.
"Це нелегке завдання, але його треба виконати. Нам потрібно перекрити грошові потоки до росії. Тільки це може рано чи пізно закінчити війну", - додав гендиректор EUROFER.
Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що шляхом заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця.
Своєю чергою, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.