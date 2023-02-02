ЄЦБ стурбований високою інфляцією і підвищив базові ставки, - FT

Як зазначає видання, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами - до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 3,25%. Таким чином, внаслідок такого підвищення базова ставка ЄЦБ за депозитами досягла 2,5% - найвищого рівня з часів світової фінансової кризи.

"Дії ЄЦБ логічно слідують за підвищенням на пів пункту ставки Банком Англії та підвищенням на чверть пункту Федеральною резервною системою США", - уточнює FT.

За даними на сайті ЄЦБ, це найвищий рівень ставок з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання підтвердила, що Європейський центральний банк не завершив цикл підвищення ставок і має намір продовжувати подальше посилення грошово-кредитної політики.

"За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації буде потрібно подальше суттєве зростання ставок, щоб домогтися повернення інфляції в єврозоні до цільового показника 2%. Нам доведеться підняти ставки до рівнів, які значно обмежують економічну активність, і це підвищення відбуватиметься стійкими темпами", - наголосила Лагард.

Водночас вона зауважила, що баланс ризиків як для економічного зростання в єврозоні, так і для інфляції став більш сприятливим.

"Зважаючи на інфляційний тиск, що зберігається, Рада керуючих має намір підняти ставки ще на 50 б. п. на засіданні в березні, а вже потім оцінюватиме подальший напрямок грошово-кредитної політики", - йдеться у повідомленні ЄЦБ.