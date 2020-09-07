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В этом году "Житомиргаз Сбыт" рассчитался за газ на 165%

Житомир, Понедельник 07 сентября 2020 18:46
В этом году "Житомиргаз Сбыт" рассчитался за газ на 165%
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За первые семь месяцев 2020 года ООО "Житомиргаз Сбыт" заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 502 млн гривен, при этом население области потребило газ на сумму 304,4 млн гривен. Таким образом, компания рассчиталась с оптовым продавцом на 165%, что существенно уменьшает предыдущий долг.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз Сбыта".

"Сейчас задолженность перед "Нафтогазом" остается на уровне 362 млн гривен. Существует и задолженность за потребленный газ от бытовых потребителей, она составляет 408,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Среди основных причин этих долгов специалисты называют занижение норм потребления природного газа домохозяйствами, которые не имеют счетчиков, а также приведения объемов потребления газа к стандартным условиям.

"Чаще всего, долги у населения накапливаются за время отопительного периода, когда происходит наибольшее потребление природного топлива. Именно поэтому, мы предлагаем экономным клиентам присоединиться к акции "Твоя энергонезависимость" и закупить газ на зиму по акционным ценам. До 15 сентября 2020 года еще есть возможность купить голубое топливо по цене 4,99 гривен за кубометр", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что акционным предложением в конце лета уже воспользовались более 600 клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт".

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