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Цього року "Житомиргаз Збут" розрахувався за газ на 165%

Житомир, Понеділок 07 вересня 2020 18:46
Цього року "Житомиргаз Збут" розрахувався за газ на 165%
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За перших сім місяців 2020 року ТОВ "Житомиргаз Збут" сплатив НАК "Нафтогаз України" 502 млн гривень, при цьому населення області спожило газ на суму 304,4 млн гривень. Таким чином, компанія розрахувалася з оптовим продавцем на 165%, що суттєво зменшує попередній борг.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргаз Збуту".

"Наразі заборгованість перед "Нафтогазом" лишається на рівні 362 млн гривень. Існує й заборгованість за спожитий газ від побутових споживачів, вона складає 408,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Серед основних причин цих боргів спеціалісти називають заниження норм споживання природного газу домогосподарствами, які не мають лічильників, а також неприведення обсягів споживання газу до стандартних умов.

"Частіше за все, борги у населення накопичуються за час опалювального періоду, коли відбувається найбільше споживання природного палива. Саме тому, ми пропонуємо ощадливим клієнтам долучитися до акції "Твоя енергонезалежність" і закупити газ на зиму за акційними цінами. До 15 вересня 2020 року ще є можливість купити блакитне паливо за ціною 4,99 гривень за кубометр", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що акційною пропозицією наприкінці літа вже скористалося понад 600 клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут".

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