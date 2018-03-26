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Цього року до судів направлять справи щодо депутатів, з яких зняли недоторканість, - Луценко

НовиниПолітика    26.03.2018 - 23:54
Фото: Юрій Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (rada.gov.ua)

Луценко виступає за зняття депутатського імунітету не тільки з Надії Савченко

Юрій Луценко висловив впевненість у тому, що у 2018 році до судів будуть направлені справи по депутатам, з яких зняли недоторканість. Про це повідомив Генеральний прокурор в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Недоторканість... Я за скасування депутатської недоторканості. Я саме за повне скасування депутатської недоторканості. Я впевнений, що цього року більшість із справ по депутатах, на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть направлені до судових процесів", - сказав Луценко, відповідаючи на питання про зняття недоторканості із Савченко.

При цьому Юрій Луценко зазначив, що Надія Савченко не останній народний депутат, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову задля планування терактів з використанням тяжкої зброї влітку 2017 року. 

Експертиза підтвердила, що на доказах голоси Курченка та Саакашвілі, - Луценко Парубій розповів, коли внесе законопроект про зняття недоторканності з нардепів
Теги публікації: Юрій Луценко, Надія Савченко, неприкосновенность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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