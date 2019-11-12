В этом году к "Ровногаз Сбыту" присоединились более тысячи новых клиентов

В Ровенской области увеличилось количество пользователей газом. За 10 месяцев 2019 года более тысячи ровенчан выбрали своим поставщиком ООО "Ровногаз Сбыт".

Больше всего клиентов "Ровногаз Сбыта" - в областном центре и Ровенском районе. В течение года здесь почти 870 домохозяйств стали новыми потребителями газа. Еще десятки новых потребителей присоединились к компании в городах Костополь, Дубно и Сарны. Такое увеличение связано с постройкой новых жилищ в городах и районах.

"Жители среди всех видов топлива отдают предпочтение природному газу как доступном и экологичном энергоносителю, - отметил директор "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник. – Вместе с тем, отдельные потребители с целью экономии в сельской местности возвращаются в пользование дровами как альтернативным видом топлива. Поэтому клиентская база находится в постоянном движении".

Ежедневно сотрудники "Ровногаз Сбыта" обслуживают тысячи клиентов в областном центре и в каждом районе Ровенской области, консультируют, обрабатывают обращения и предоставляют необходимую информацию. Ведь большинство поставок газа "Ровногаз Сбыта" направлены именно на бытовых потребителей.

По словам пресс-службы, ощутимо усложняют ситуацию с расчетами многомиллионные долги потребителей, в том числе и получателей государственной помощи, а также значительное количество льготников и субсидиантов.

"Следует отметить, что торговая наценка "Ровногаз Сбыта" менее 2,1% от цены природного газа. Поэтому после уплаты за газ эту наценку направляют на обеспечение клиентов квитанциями, поддержку необходимых сервисов для онлайн-общения с клиентами, в частности – Личного кабинета потребителя на сайте 104.ua, а также мобильных приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), Контакт-центра и др.", - говорится в сообщении.