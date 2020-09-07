В этом году "Ровногаз Сбыт" рассчитался с "Нафтогазом" на 145%

В денежном эквиваленте сумма оплаты за поставки голубого топлива в Ровенскую область за январь–июль 2020 для НАК "Нафтогаз" составила почти 405 млн гривен. На 1 августа текущего года сумма задолженности перед оптовым поставщиком газа в регионе составляет 83,525 млн гривен.

Об этом рассказал директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

"Хотя сумма долга и кругленька, но она закономерна, поскольку полностью соответствует размерам задолженности, которую за предыдущие годы потребители Ровенщины сформировали перед нашим предприятием, –объяснил Леонид Кошельник. – Карантин, высокий уровень безработицы, занижены нормы потребления, и неприведение объемов использованного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям способствовало этому".

В компании отметили, что "Ровногаз Сбыт" не отказывается от взятых обязательств и настойчиво проводит информационную кампанию среди потребителей. В частности, менеджеры предприятия подготовили и рассылают письма должникам (как физическим лицам, так и юридическим клиентам), в которых напоминают о суммах задолженности и условиях ее реструктуризации.