ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В этом году "Ровногаз Сбыт" рассчитался с "Нафтогазом" на 145%

Ровно, Понедельник 07 сентября 2020 17:19
В этом году "Ровногаз Сбыт" рассчитался с "Нафтогазом" на 145%
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В денежном эквиваленте сумма оплаты за поставки голубого топлива в Ровенскую область за январь–июль 2020 для НАК "Нафтогаз" составила почти 405 млн гривен. На 1 августа текущего года сумма задолженности перед оптовым поставщиком газа в регионе составляет 83,525 млн гривен.

Об этом рассказал директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

"Хотя сумма долга и кругленька, но она закономерна, поскольку полностью соответствует размерам задолженности, которую за предыдущие годы потребители Ровенщины сформировали перед нашим предприятием, –объяснил Леонид Кошельник. – Карантин, высокий уровень безработицы, занижены нормы потребления, и неприведение объемов использованного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям способствовало этому".

В компании отметили, что "Ровногаз Сбыт" не отказывается от взятых обязательств и настойчиво проводит информационную кампанию среди потребителей. В частности, менеджеры предприятия подготовили и рассылают письма должникам (как физическим лицам, так и юридическим клиентам), в которых напоминают о суммах задолженности и условиях ее реструктуризации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика Ровногаз
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь