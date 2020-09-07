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В цьому році "Рівнегаз Збут" розрахувався з "Нафтогазом" на 145%

Рівне, Понеділок 07 вересня 2020 17:19
В цьому році "Рівнегаз Збут" розрахувався з "Нафтогазом" на 145%
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У грошовому еквіваленті сума оплати за постачання блакитного палива в Рівненську область за січень–липень 2020 для НАК "Нафтогаз" склав майже 405 млн гривень. На 1 серпня поточного року сума заборгованості перед оптовим постачальником газу в регіоні становить 83,525 млн гривень.

Про це розповів директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

"Хоча сума боргу і кругленька, але вона закономірна, оскільки повністю відповідає розмірам заборгованості, яку за попередні роки споживачі Рівненщини сформували перед нашим підприємством, –пояснив Леонід Кошельник. – Карантин, високий рівень безробіття, занижені норми споживання, і неприведення обсягів використаного газу побутовими споживачами до стандартних умов сприяло цьому".

У компанії відзначили, що "Рівнегаз Збут" не відмовляється від взятих зобов'язань і наполегливо проводить інформаційну кампанію серед споживачів. Зокрема, менеджери підприємства підготували і розсилають листи боржникам (як фізичним особам, так і юридичним клієнтам), у яких нагадують про суми заборгованості та умов її реструктуризації.

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