В этом году на обслуживание долгов должно быть потрачено 5 млрд долларов, - Гройсман

За следующие 5 лет Украина должна потратить на обслуживание долгов 33 млрд долларов

В этом году на обслуживание долгов должно быть потрачено 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время рассмотрения отчета правительства за 2017 в комитете Верховной рады по вопросам экономической политики, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 2005 по 2015 год мы нарастили около 50 млрд долларов долгов. У нас есть много вызовов. Как вы знаете, мы нуждаемся сегодня во внешних заимствованиях для того, чтобы перекредитоваться. Это не новые долги ради погашения старых. Это перекредитование для того, чтобы обслуживать и получать лучшие условия, для того, чтобы уменьшать нагрузку для обслуживания этих долгов. Только в этом году мы потратить 5 млрд долларов. Это почти бюджет обороны. За следующие 5 лет мы должны выплатить по обслуживанию 33 млрд ", - заявил Гройсман.

Он отметил, что в Украине нет времени на долгую решения проблем.

Напомним, в апреле глава Кабмина заявил, что Украина имеет серьезные проблемы с внешним долгом.