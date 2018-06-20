Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У цьому році на обслуговування боргів має бути витрачено 5 млрд доларів, - Гройсман

НовиниЕкономіка    20.06.2018 - 15:59
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За наступні 5 років Україна має витратити на обслуговування боргів 33 млрд доларів

У цьому році на обслуговування боргів має бути витрачено 5 мільярдів доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час розгляду звіту уряду за 2017 рік у комітеті Верховної ради з питань економічної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 2005 по 2015 рік ми наростили близько 50 млрд доларів боргів. У нас є багато викликів. Як ви знаєте, ми потребуємо сьогодні зовнішніх запозичень для того, щоб перекредитуватись. Це не нові борги заради погашення старих. Це перекредитування для того, щоб обслуговувати й отримувати кращі умови, для того, щоб зменшувати навантаження для обслуговування цих боргів. Лише в цьому році ми маємо витратити 5 млрд доларів. Це майже бюджет оборони. За наступні 5 років ми маємо виплатити з обслуговування 33 млрд", - заявив Гройсман.

Він наголосив, що в України немає часу на довге вирішення проблем.

Нагадаємо, у квітні голова Кабміну заявив, що Україна має серйозні проблеми із зовнішнім боргом.

Кабмін доповнив порядок використання коштів на підвищення обороноздатності В Україні завтра стартує експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, долг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся