У цьому році на обслуговування боргів має бути витрачено 5 млрд доларів, - Гройсман

За наступні 5 років Україна має витратити на обслуговування боргів 33 млрд доларів

У цьому році на обслуговування боргів має бути витрачено 5 мільярдів доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час розгляду звіту уряду за 2017 рік у комітеті Верховної ради з питань економічної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 2005 по 2015 рік ми наростили близько 50 млрд доларів боргів. У нас є багато викликів. Як ви знаєте, ми потребуємо сьогодні зовнішніх запозичень для того, щоб перекредитуватись. Це не нові борги заради погашення старих. Це перекредитування для того, щоб обслуговувати й отримувати кращі умови, для того, щоб зменшувати навантаження для обслуговування цих боргів. Лише в цьому році ми маємо витратити 5 млрд доларів. Це майже бюджет оборони. За наступні 5 років ми маємо виплатити з обслуговування 33 млрд", - заявив Гройсман.

Він наголосив, що в України немає часу на довге вирішення проблем.

Нагадаємо, у квітні голова Кабміну заявив, що Україна має серйозні проблеми із зовнішнім боргом.