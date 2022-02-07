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Не в этом году. Кузин рассказал, когда в Украине могут отменить масочный режим

Автор: Анастасия Рокитна

Маска будет защищать даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций. В этом году масочный режим, вряд ли отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

На вопрос о том, какая вероятность того, что в конце этого года в Украине отменят масочный режим, он ответил: "Мне кажется, что этого не произойдет". Впрочем, по его словам, маски не останется навсегда.

"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в запертых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин.

Такая общая рекомендация останется, хотя уже и без какой-то административной ответственности за ее невыполнение, добавил он.

Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области, но эта зона может расшириться в ближайшее время.

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