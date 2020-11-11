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В этом году в Кривом Роге обследованы почти 2,5 тысячи км газопроводов

Автор: Мария Тарарыева

В 2020 году специалистами компании комплексным приборным методом обследовано 2465 км газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района. В ходе полного технического обследования было выявлено почти 10 км газопроводов, которые подлежат капитальному ремонту.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

На 2465 км газопроводов проведено полное техническое обследование. В результате выявлено 94 утечки газа на подземных газопроводах, из них 60 утечек на распределительных газопроводах.

"Поскольку газораспределительную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Также в пресс-службе отметили, что в 2020 году выполнено реконструкцию 3 км газопроводов на сумму почти 1 млн гривен. "Модернизация газораспределительной сети Кривого Рога и Криворожского района является приоритетным направлением инвестиций", - говорится в сообщении.

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