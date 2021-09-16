В этом году Киев посетили 300 000 иностранцев, - Кличко

Столичный бюджет с начала года получил 22 миллиона гривен туристического сбора.

"На сегодня столицу посетили около 300 000 иностранцев. Туризм - одна из важных сфер нашего старинного и красивого города. Киев привлекателен и тем, что цены по сравнению с другими странами намного ниже. Но, например, одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов за сутки. Это проживание в гостиницах, это посещение ресторанов и кафе, концертов. С начала года только от туризма бюджет нашего города получил более 22 млн гривень", - рассказал Кличко.

По его словам, пятую часть от общего количества туристов сегодня составляют граждане стран Ближнего Востока. А больше всего в Киев едет туристов из США (26 500 человек с начала года), Израиля (более 22 000) и Турции (свыше 21 000).

Кроме того, в этом году из Саудовской Аравии прибыли более 13 000 туристов. Это связано с появлением прямого авиасообщения между странами и введением безвизового режима. К тому же большинство государств Европы остаются закрытыми для туристов из этой страны.