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В этом году Киев посетили 300 000 иностранцев, - Кличко

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 05:42
В этом году Киев посетили 300 000 иностранцев, - Кличко Фото: Кличко заявил, что в этом году Киев посетили 300 000 иностранцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В этом году Киев посетили 300 000 иностранцев. Это заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КМДА.

Столичный бюджет с начала года получил 22 миллиона гривен туристического сбора.

"На сегодня столицу посетили около 300 000 иностранцев. Туризм - одна из важных сфер нашего старинного и красивого города. Киев привлекателен и тем, что цены по сравнению с другими странами намного ниже. Но, например, одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов за сутки. Это проживание в гостиницах, это посещение ресторанов и кафе, концертов. С начала года только от туризма бюджет нашего города получил более 22 млн гривень", - рассказал Кличко.

По его словам, пятую часть от общего количества туристов сегодня составляют граждане стран Ближнего Востока. А больше всего в Киев едет туристов из США (26 500 человек с начала года), Израиля (более 22 000) и Турции (свыше 21 000).

Кроме того, в этом году из Саудовской Аравии прибыли более 13 000 туристов. Это связано с появлением прямого авиасообщения между странами и введением безвизового режима. К тому же большинство государств Европы остаются закрытыми для туристов из этой страны.

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Киев Виталий Кличко
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