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Цього року Київ відвідали 300 000 іноземців, - Кличко

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 05:42
Цього року Київ відвідали 300 000 іноземців, - Кличко Фото: Кличко заявив, що цього року Київ відвідали 300 000 іноземців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Цього року Київ відвідали 300 000 іноземців. Це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Столичний бюджет з початку року отримав 22 мільйони гривень туристичного збору.

"На сьогодні столицю відвідали близько 300 000 іноземців. Туризм - одна з важливих сфер нашого старовинного і красивого міста. Київ привабливий і тим, що ціни в порівнянні з іншими країнами набагато нижче. Але, наприклад, одна сім'я туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїжджає в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів за добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів. З початку року тільки від туризму бюджет нашого міста отримав понад 22 млн гривень", - розповів Кличко.

За його словами, п'яту частину від загальної кількості туристів сьогодні складають громадяни країн Близького Сходу. А найбільше до Києва їде туристів із США (26 500 осіб з початку року), Ізраїлю (понад 22 000) і Туреччини (понад 21 000).

Крім того, в цьому році з Саудівської Аравії прибули понад 13 000 туристів. Це пов'язано з появою прямого авіасполучення між країнами і введенням безвізового режиму. До того ж більшість держав Європи залишаються закритими для туристів з цієї країни.

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Київ Віталий Кличко
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