В этом году в Харьковской области запланирован ремонт около 100 дорог, - Светличная

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила во время рабочей поездки в Циркуновскую ОТО, что в этом году в Харьковской области запланирован ремонт около 100 дорог. Об этом она заявила во время проверки хода ремонтных работ на дороге Харьков-Липцы-Борисовка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ХОГА.

Глава области акцентировала внимание на планах по ремонту дорог в регионе на этот год.

"Всего в этом году запланирован ремонт около 100 дорог - местных и государственного значения, а также большого количества коммунальных дорог, которые также нужно восстанавливать. Мне приятно, что консолидируясь, объединяя наши усилия, мы можем планировать и проводить эту работу", - сказала Светличная.

Качественный ремонт на дороге, которой пользуются не только жители Циркунов, но и большое количество харьковчан, не проводили около 20 лет. В результате некоторые участки пути стали просто непроездными. Эксплуатационный ремонт проводят на всей протяженности дороги, а 2-километровый, наиболее разрушенный, участок в Циркунах восстанавливают полностью. Текущий средний ремонт участка, по данным ГП "Дороги Харьковщины", уже выполнен приблизительно на 70%.

"Дороги - это первоочередной вопрос, который задают люди. В Харьковской области большая протяженность дорог, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому нужно работать и делать все, чтобы люди имели возможность использовать нормальное дорожное покрытие. Для этого мы привлекаем финансирование из государственного бюджета, а также местные средства", - отметила она.