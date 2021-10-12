ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Это тревожный звонок": советник Госдепа об энергетическом кризисе в Европе

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 09:37
"Это тревожный звонок": советник Госдепа об энергетическом кризисе в Европе Фото: старший советник Госдепа США Амос Хохштайн (flickr.com)
Автор: Юрий Дощатов, Мария Кучерявец

Старший советник Госдепа США Амос Хохштайн считает "тревожным звонком" энергетическую ситуацию, которая сейчас сложилась в Европе. И началась она из-за дефицита газа.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"С моей точки зрения, то, что происходит сейчас в Европе, - это тревожный звонок. Разворачивающийся энергетический кризис - это глобальный кризис. У Китая очень серьезный дефицит энергоресурсов. Кризис начался с того, что в хранилищах осталось мало газа", - сказал Хохштайн.

По его словам, к этой проблеме добавилась и безветренная погода в некоторых регионах Европы, очень сухой климатический сезон в Китае и некоторых регионах Европы, который спровоцировал снижение уровня гидроэлектрогенерации.

Все это, по его мнению, и повлекло резкий спрос на природный газ.

"Когда стала подниматься цена на газ, начала расти цена на уголь. Затем возник вопрос о возможном переходе на нефтепродукты для производства электроэнергии. Это подтолкнуло и нефтяные цены", - добавил Хохштайн.

Он пояснил, что сейчас все происходит так, что в одних регионах все внимание обращено именно на переход на другие источники энергии, а в других полностью сосредоточена на том, чтобы управлять сегодняшней ситуацией на рынке.

"И в этом контексте я хочу работать с Украиной в таком ключе, чтобы она не сосредоточивалась на вопросе транзита газа, а работала и над своим энергопереходом, чтобы она стала полноценным партнером Европы в переходе на новые типы энергоресурсов", - резюмировал советник Госдепа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Соединенные Штаты Америки Европа
NEWS
Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР
Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР
DAILY
Амос Хохштайн: Россия должна объяснить, почему не увеличивала поставки газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Амос Хохштайн: Россия должна объяснить, почему не увеличивала поставки газа в Европу