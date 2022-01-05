Это стратегия: Макрон хочет разозлить непривитых, усложняя им жизнь

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации заключается в том, чтобы "разозлить" людей, которые не вакцинировались против COVID-19. Непривитым продолжат усложнять повседневную жизнь.

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается непривитых, я очень хочу их разозлить. И мы будем делать это до конца. Это стратегия", - сказал президент в интервью газете Le Parisien.

Замечания Макрона прозвучали в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон, который, если он будет принят, будет означать, что только полностью вакцинированные - а не те, у кого отрицательный тест на COVID - будут иметь право на получение сертификата со следующего месяца.

Сертификат, введенный этим летом, требуется во Франции для доступа в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для посадки на поезда дальнего следования и самолеты.

"В демократии злейшие враги - ложь и глупость. Мы оказываем давление на непривитых, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности", сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция вакцинировала почти 90% населения, имеющего право на вакцинацию, и "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство"

Президент, который сказал, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в апреле, но не будет оглашать свое решение до тех пор, пока "ситуация со здоровьем не позволит", добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму или насильственно проводить их вакцинацию"

Поэтому, по его словам, "мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти на кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете пойти в кино".

Макрон добавил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".