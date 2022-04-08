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"Это не случайность": Ермак о ракетном ударе РФ по вокзалу в Краматорске

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 13:44
"Это не случайность": Ермак о ракетном ударе РФ по вокзалу в Краматорске Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшний ракетный удар Россией по вокзалу в Краматорске. Он подчеркнул, что эта трагедия не является случайностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Россияне 8 лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. А сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, из которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу следования эвакуационных поездов. Поэтому трагедия в Краматорске - это не случайность", - написал Ермак.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и заявил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".

Как стало известно, в результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 39 человек, из них четверо - дети.

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