"Это не случайность": Ермак о ракетном ударе РФ по вокзалу в Краматорске
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшний ракетный удар Россией по вокзалу в Краматорске. Он подчеркнул, что эта трагедия не является случайностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.
"Россияне 8 лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. А сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, из которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу следования эвакуационных поездов. Поэтому трагедия в Краматорске - это не случайность", - написал Ермак.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и заявил, что враг нанес удар ракетой "Точка-У".
Как стало известно, в результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 39 человек, из них четверо - дети.
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