"Это политическая позиция". Глава правового комитета Рады о действиях Верховного суда

Верховный Суд 8 октября опять соберет пленум, чтобы рассмотреть вопрос конституционности судебной реформы. Глава комитета парламента по вопросам правосудия Андрей Костин считает, если ВС все-таки направит его в Конституционный суд, то проявит свою "политическую позицию".

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале " Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти ".

Он надеется, что "Верховный Суд не пойдет на поводу у ВСП" и все-таки сконцентрируется на том, чтобы заниматься своей прямой деятельностью - рассматривать дела.

"На мой взгляд, это будет скорее политическая позиция, нежели позиция, за которой стоят юридические аргументы. Это мое мнение, и я от него не отказываюсь. Народ оценит такого рода действие, если оно будет", - заявил глава комитета.

Он признает, что во власти надеются на разблокирование реформы в ближайшее время. Несмотря на то, что предусмотренные законом сроки уже пропущены, шанс запустить преобразования украинского правосудия еще остается.