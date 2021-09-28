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"Это политическая позиция". Глава правового комитета Рады о действиях Верховного суда

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 10:11
"Это политическая позиция". Глава правового комитета Рады о действиях Верховного суда Фото: глава комитета парламента по вопросам правосудия Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Верховный Суд 8 октября опять соберет пленум, чтобы рассмотреть вопрос конституционности судебной реформы. Глава комитета парламента по вопросам правосудия Андрей Костин считает, если ВС все-таки направит его в Конституционный суд, то проявит свою "политическую позицию".

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

Он надеется, что "Верховный Суд не пойдет на поводу у ВСП" и все-таки сконцентрируется на том, чтобы заниматься своей прямой деятельностью - рассматривать дела.

"На мой взгляд, это будет скорее политическая позиция, нежели позиция, за которой стоят юридические аргументы. Это мое мнение, и я от него не отказываюсь. Народ оценит такого рода действие, если оно будет", - заявил глава комитета.

Он признает, что во власти надеются на разблокирование реформы в ближайшее время. Несмотря на то, что предусмотренные законом сроки уже пропущены, шанс запустить преобразования украинского правосудия еще остается.

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