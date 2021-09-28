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"Це політична позиція". Голова правового комітету Ради про дії Верховного суду

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 10:11
"Це політична позиція". Голова правового комітету Ради про дії Верховного суду Фото: голова комітету парламенту з питань правосуддя Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Верховний суд 8 жовтня знову збере пленум, щоб розглянути питання конституційності судової реформи. Голова комітету парламенту з питань правосуддя Андрій Костін вважає, якщо ВС все-таки направить його до Конституційного Суду, то проявить свою "політичну позицію".

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".

Він сподівається, що "Верховний суд не піде на поводу у ВРП" і все-таки сконцентрується на тому, щоб займатися своєю прямою діяльністю - розглядати справи.

"На мій погляд, це буде швидше політична позиція, ніж позиція, за якою стоять юридичні аргументи. Це моя думка, і я від неї не відмовляюся. Народ оцінить такого роду дію, якщо вона буде", - заявив голова комітету.

Він визнає, що у владі сподіваються на розблокування реформи найближчим часом. Незважаючи на те, що передбачені законом терміни вже пропущені, шанс запустити перетворення українського правосуддя ще залишається.

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