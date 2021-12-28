Это — поддержка! Забирайте 1000 бонусных гривен для ваших новогодних покупок в Цитрусе

Одна из причин любить Новый год — огромное количество приятных плюшек, скидок и предложений от ритейлеров. Этот декабрь не стал исключением и радует своими подарками.

Так, в Цитрусе не ограничиваются одним Тигровым движем и предлагают использовать 1000 бонусных, чтобы предновогодний шопинг был ярким и радостным! Поспешите забрать бонусы до 10 января на официальном сайте компании и потратить их на необходимые категории нужных товаров:

Бытовая техника

Мелкая бытовая техника

Телевизоры

Гаджеты Умного дома

Автотовары

Фитнес-трекеры

Смарт-часы

Другие приятные новогодние предложения

Кроме того, в Цитрусе сейчас проходит настоящий Тигровый движ с ежедневными плюшками и возможностью получить новогоднюю корзину со своими самыми желанными гаджетами к Новому году на сумму 50 тысяч гривен, не потратив при этом ни копейки!

Сделайте всего несколько простых действий и одна из трех виртуальных корзин с гаджетами может стать абсолютно реальной уже 31 декабря:

Собирайте на сайте Цитруса свою виртуальную корзину с желанными гаджетами на сумму 50 тысяч гривен

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Также, Цитрус собрал список полезных гаджетов, которые станут отличным подарком к Новогодним праздникам. Для ваших выгодных покупок ритейлер дарит приятные Новогодние скидки на все категории товаров.

А с Цитрус Обменом вы получите до 90% выгоды при покупке нового смартфона, обменяв свои старые устройства!

Еще Цитрус, вместе с Благотворительным фондом "Таблеточки", создали виртуальный "Магазин подарков на здоровье", где можно сделать по-настоящему важный подарок онкобольным детям и приблизить их к выздоровлению.

В свою очередь, 15 января Цитрус подарит промокод на 300 гривен для будущих покупок за каждый благотворительный взнос для того, чтобы мотивировать сознательных и небезразличных людей на помощь онкобольным детям!