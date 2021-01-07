Это недопустимо: Помпео требует наказать участников штурма Капитолия

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Госсекретарь США Майк Помпео назвал недопустим штурм Капитолия. Протесты начали 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter.

При этом, Помпео отметил, что поддерживает право людей мирно протестовать за свои убеждения.

"Америка лучше, чем то, что мы видели сегодня в месте, где я был членом Конгресса и воочию увидел демократию в лучшем виде. Но насилие, ставящее под угрозу безопасность других, в том числе тех, кому поручено обеспечивать безопасность всех нас, недопустимо", - сказал Помпео.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

Он заявил, что нужно незамедлительно привлечь к ответственности людей, причастных к беспорядкам.

Перед этим президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, которые произошли в здании Капитолия. Он считает, что причиной этого стала "бесцеремонная" кража уверенной победы на выборах.

Напомним, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.