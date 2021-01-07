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Це неприпустимо: Помпео вимагає покарати учасників штурму Капітолію

США, Четвер 07 січня 2021 02:27
Це неприпустимо: Помпео вимагає покарати учасників штурму Капітолію
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Майк Помпео назвав неприпустимим штурм Капітолію. Протести почали 6 січня прихильники чинного президента Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter.

При цьому, Помпео зазначив, що підтримує право людей мирно протестувати за свої переконання.

"Америка краще, ніж те, що ми бачили сьогодні в місці, де я був членом Конгресу і на власні очі побачив демократію в кращому вигляді. Але насильство, що ставить під загрозу безпеку інших, у тому числі тих, кому доручено забезпечувати безпеку всіх нас, неприпустимо", - сказав Помпео.

Він заявив, що треба негайно притягнути до відповідальності людей, причетних до заворушень.

Перед цим президент США Дональд Трамп прокоментував сутички, які відбулися в будівлі Капітолію. Він вважає, що причиною цього стала "безцеремонна" крадіжка впевненої перемоги на виборах.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиВашингтонМайк Помпео

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