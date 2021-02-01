"Це газопровід Путіна": опозиція Німеччини закликала відмовитися від "Північного потоку-2"

Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)

Представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Така заява пролунала після розгону акцій протесту в підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії.

Про це пише DW.

Зокрема, проти будівництва виступив співголова партії "зелених" Роберт Хабек.

"Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати", - сказав він.

За його словами, цей проект вже давно розколює Європу".

Крім того, лідер "зелених" вказав на поліцейське насильство під час акцій протесту по всій Росії 23 і 31 січня. Від мужності демонстрантів у нього "захоплює дух", зазначив Хабек і підкреслив, що вони заслуговують всецелого поваги своїх прав.

Крім того, Хабек закликав перевірити можливість посилення санкцій відносно російського керівництва. Німеччина і Європа повинні виступити з твердої і ясної позицією щодо політики Кремля, але вони не можуть цього робити до тих пір, поки продовжують будувати "Північний потік - 2", оскільки цей "проект підтримує режим", який б'є кийками протестувальників.

РБК-Україна писало, що потенційний наступний канцлер Німеччини Армін Лашет підтвердив свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що це економічний проект і Берлін в ньому зацікавлений.

Раніше Франція рекомендувала Німеччини відмовитися від "Північного потоку-2".