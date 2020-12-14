"Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп собирается и дальше оспаривать результаты выборов в США. Однако сегодня, 14 декабря, состоится голосование коллегии выборщиков.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп продолжает говорить, что были фальсификации, много голосов "отдавали от имени умерших". Однако ни одно из подобных заявлений так и не было доказано в судебном порядке.

"Нет, это еще не конец. И мы продолжим двигаться вперед. У нас есть множество местных судебных дел", - заявил он.

Накануне Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов. Также Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс в Висконсине.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. Также Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах

Напомним, 9 декабря все штаты были обязаны закончить судебные разбирательства, пересчет голосов и назначить выборщиков. Юристы президента США Дональда Трампа продолжают попытки оспорить результаты выборов.