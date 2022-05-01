"Это был бы другой мир". Байден напомнил о вкладе журналистов в победу Украины

"Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир", - сказал он за несколько дней до торжественного ужина.

Во время мероприятия также была отдана дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину.

Отметим, торжественный ужин, устроенный Ассоциацией корреспондентов Белого дома, не проводился из-за пандемии в 2020 и 2021 годах, а Дональд Трамп вообще не имел традицию его посещать.