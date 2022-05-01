UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Это был бы другой мир". Байден напомнил о вкладе журналистов в победу Украины

Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 апреля, президент США Джо Байден принял участие в традиционном торжественном ужине, устроенном Ассоциацией корреспондентов Белого дома. В ходе него Байден не смог не вспомнить о журналистах, пострадавших или убитых в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир", - сказал он за несколько дней до торжественного ужина.

Во время мероприятия также была отдана дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину.

Отметим, торжественный ужин, устроенный Ассоциацией корреспондентов Белого дома, не проводился из-за пандемии в 2020 и 2021 годах, а Дональд Трамп вообще не имел традицию его посещать.

Как сообщалось, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Она утверждает, что мужчину убили российские оккупанты.

Напомним, о гибели режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса стало известно в начале апреля. По предварительной информации, он погиб от ракетного обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДжозеф Байден